Не только пластика: 75-летняя певица Шер поделилась своими секретами молодости
Шер рассказала изданию Women's Health о своих секретах красоты. По словам героини материала, она не боится старения и того, что поддерживать свою форму станет труднее, вместо этого певица просто увеличивает физическую нагрузку. Возможно, из-за хорошей фигуры в том числе Шер приписывают вечную молодость. «Ты должен работать в два раза усерднее и все время быть в спортзале. Ты единственный, кто отвечает за свое тело и здоровье», — заявила звезда.
«Я не придерживаюсь одного конкретного продукта, у меня просто есть вещи, которые я люблю от разных производителей. У меня есть подруга, ее зовут доктор Барбара Штурм, и она делает отличный крем для глаз и средство для умывания», — раскрыла секреты ухода за лицом певица.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram cher
В начале своей карьеры Шер страдала от проблемной кожи, у нее появились прыщи, состояние которых усугублял постоянный грим. Вследствие этого звезда обратилась к врачу и ей назначили препарат Ретин-А, который, как оказалось, считается еще и омолаживающим средством: с возрастом у нее не появлялись морщины. Знаменитость напоминает, не стоит использовать крем без совета дерматолога, иначе можно спровоцировать появление серьезных проблем с кожей.
Кроме того, в жизни звезды присутствовали пластические операции, она относится положительно к подобным изменениям: «Просто не понимаю, почему люди так озабочены количеством операций, которые я перенесла. Разве эти скулы отличаются от тех, что были у меня с Сонни? И эта грудная клетка все еще моя. Люди должны делать то, что делает их счастливыми. Честно говоря, когда я увидела свое лицо на киноэкране, мне захотелось сделать себе нос. Мои зубы выправили и вывели наружу с помощью брекетов и фиксатора. Это улучшило форму моего рта. Возможно, поэтому люди думают, что я сделала подбородок и щеки. Я хочу выглядеть великолепно так долго, как только смогу».
Фото: Instagram cher, Globallook
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