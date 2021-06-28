Не только пластика: 75-летняя певица Шер поделилась своими секретами молодости

В начале своей карьеры Шер страдала от проблемной кожи, у нее появились прыщи, состояние которых усугублял постоянный грим. Вследствие этого звезда обратилась к врачу и ей назначили препарат Ретин-А, который, как оказалось, считается еще и омолаживающим средством: с возрастом у нее не появлялись морщины. Знаменитость напоминает, не стоит использовать крем без совета дерматолога, иначе можно спровоцировать появление серьезных проблем с кожей.

Кроме того, в жизни звезды присутствовали пластические операции, она относится положительно к подобным изменениям: «Просто не понимаю, почему люди так озабочены количеством операций, которые я перенесла. Разве эти скулы отличаются от тех, что были у меня с Сонни? И эта грудная клетка все еще моя. Люди должны делать то, что делает их счастливыми. Честно говоря, когда я увидела свое лицо на киноэкране, мне захотелось сделать себе нос. Мои зубы выправили и вывели наружу с помощью брекетов и фиксатора. Это улучшило форму моего рта. Возможно, поэтому люди думают, что я сделала подбородок и щеки. Я хочу выглядеть великолепно так долго, как только смогу».