Не только генетика: по каким причинам начинают седеть волосы в раннем возрасте

Также негативно сказываются на волосах нарушения осанки и патологии шейно-воротниковой зоны, так как это приводит к спазмированию сосудов. Неправильное питание в течение долгого периода времени может привести к дефициту витаминов и микроэлементов, в частности, меди, и нарушению микрофлоры, что запускает процесс преждевременного поседения и в целом негативно скажется на густоте шевелюры.

Фото: depositphotos

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