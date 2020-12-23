Не только генетика: по каким причинам начинают седеть волосы в раннем возрасте
В беседе с телеканалом «МИР 24» эксперт напомнила, что седина – это один из первых видимых признаков начавшегося старения, происходит это, как правило, после 40 лет, но в некоторых случаях процесс начинается гораздо раньше – и не всегда в этом «виновата» наследственность. Порой к появлению обесцвеченных волос ведут некоторые заболевания. «Большую роль играет хроническая депрессия и стрессовый фактор», – заметила Кохас. Доктор пояснила, что стресс приводит к спазму капилляров, которые ответственны за снабжение кровью волосяных фолликулов, из-за чего нарушается питание волос, а вместе с ним и выработка клеток, ответственных за стресс.
Также негативно сказываются на волосах нарушения осанки и патологии шейно-воротниковой зоны, так как это приводит к спазмированию сосудов. Неправильное питание в течение долгого периода времени может привести к дефициту витаминов и микроэлементов, в частности, меди, и нарушению микрофлоры, что запускает процесс преждевременного поседения и в целом негативно скажется на густоте шевелюры.
Фото: depositphotos
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