«Не спрашивайте, как я его себе поставила»: Алена Водонаева показала поклонникам следы от ожога на лице

Алена Водонаева всегда активно общается с подписчиками в своем микроблоге в социальной сети Instagram, где не стесняется рассказывать и о своих проектах, и о личной жизни, и делится мыслями обо всем на свете. Причем звезда рассказывает как о счастливых моментах, так и о неприятных.
И вот знаменитость пожаловалась поклонникам в Stories, что обожгла лицо. Сначала Алена выложила видео, на котором видно, что на подбородке пластырем приклеена ватка с лечебным средством. А в следующем ролике кратко и без подробностей, в чем причина такого странного «украшения» на ее лице.
«У меня теперь ожог на подбородке. Вот, я пока ненакрашенная, можете посмотреть, потому что сегодня я его замажу. Я иду на мероприятие. Не спрашивайте, как я себе его поставила. Просто когда мозга нет или когда он размером с грецкий орех, как в моем случае, можно обжечь лицо в домашних условиях», - поведала Водонаева.
На подбородке Алены действительно красовалось небольшое воспаленное пятно, которое ее, впрочем, не портило и не было слишком заметно. В выложенных несколько позднее видео телеведущая продемонстрировала макияж, сделанный ей визажистом по случаю мероприятия, который умело скрыл это небольшое несовершенство.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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