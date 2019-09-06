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«Не спрашивайте, как я его себе поставила»: Алена Водонаева показала поклонникам следы от ожога на лице

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Но популярная журналистка и светская львица решила не рассказывать подробности, как это произошло.

Алена Водонаева всегда активно общается с подписчиками в своем микроблоге в социальной сети Instagram, где не стесняется рассказывать и о своих проектах, и о личной жизни, и делится мыслями обо всем на свете. Причем звезда рассказывает как о счастливых моментах, так и о неприятных.

И вот знаменитость пожаловалась поклонникам в Stories, что обожгла лицо. Сначала Алена выложила видео, на котором видно, что на подбородке пластырем приклеена ватка с лечебным средством. А в следующем ролике кратко и без подробностей, в чем причина такого странного «украшения» на ее лице.

«У меня теперь ожог на подбородке. Вот, я пока ненакрашенная, можете посмотреть, потому что сегодня я его замажу. Я иду на мероприятие. Не спрашивайте, как я себе его поставила. Просто когда мозга нет или когда он размером с грецкий орех, как в моем случае, можно обжечь лицо в домашних условиях», - поведала Водонаева.

На подбородке Алены действительно красовалось небольшое воспаленное пятно, которое ее, впрочем, не портило и не было слишком заметно. В выложенных несколько позднее видео телеведущая продемонстрировала макияж, сделанный ей визажистом по случаю мероприятия, который умело скрыл это небольшое несовершенство.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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