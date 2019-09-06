«Не спрашивайте, как я его себе поставила»: Алена Водонаева показала поклонникам следы от ожога на лице

Алена Водонаева всегда активно общается с подписчиками в своем микроблоге в социальной сети Instagram, где не стесняется рассказывать и о своих проектах, и о личной жизни, и делится мыслями обо всем на свете. Причем звезда рассказывает как о счастливых моментах, так и о неприятных.

И вот знаменитость пожаловалась поклонникам в Stories, что обожгла лицо. Сначала Алена выложила видео, на котором видно, что на подбородке пластырем приклеена ватка с лечебным средством. А в следующем ролике кратко и без подробностей, в чем причина такого странного «украшения» на ее лице.