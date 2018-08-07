«Не похожа на себя»: поклонники не узнают 39-летнюю Альбину Джанабаеву

В последнее время бывшая солистка поп-группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева все чаще делится своими фотографиями в социальных сетях, и ее поклонники имеют удовольствие оценить стиль и внешность любимицы.
Сейчас артистка находится на каникулах. Экспериментируя с образом, обычно всегда элегантная звезда то примеряет балахон с капюшоном, то делится экстремально женственными снимками. «Летом, когда наступает вечер, я, до сих пор, как когда то в детстве, испытываю чувство легкой грусти...откуда оно?.....», — размышляет она и делится цитатами Есенина о любви.
Поклонники положительно оценивают изменения: «Все таки человек одежду красит. Вы прекрасны, не слушайте никого», «Вот ты даже в мешке будешь секси... обожаю тебя», «Красота необыкновенная», «В очередной раз я просто восхищена дуэтом рыжих волос и изумрудного цвета».
«Не похожа на себя», «Ничего себе вы, Альбина? Поразили красотой!!! ЭТО НЕИМОВЕРНОООО», «Кого то, вы мне тут напоминаете?)) или кадр из фильма, или из рекламы», — удивляются они пластичности внешности артистки.
Какой Альбина нравится вам?
Фото и видео: instagram