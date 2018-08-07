logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Не похожа на себя»: поклонники не узнают 39-летнюю Альбину Джанабаеву

1 / 3

Фото из Instagram Альбины Джанабаевой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Альбина Джанабаева экспериментирует с образом.

В последнее время бывшая солистка поп-группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева все чаще делится своими фотографиями в социальных сетях, и ее поклонники имеют удовольствие оценить стиль и внешность любимицы.

Сейчас артистка находится на каникулах. Экспериментируя с образом, обычно всегда элегантная звезда то примеряет балахон с капюшоном, то делится экстремально женственными снимками. «Летом, когда наступает вечер, я, до сих пор, как когда то в детстве, испытываю чувство легкой грусти...откуда оно?.....», — размышляет она и делится цитатами Есенина о любви.

Поклонники положительно оценивают изменения: «Все таки человек одежду красит. Вы прекрасны, не слушайте никого», «Вот ты даже в мешке будешь секси... обожаю тебя», «Красота необыкновенная», «В очередной раз я просто восхищена дуэтом рыжих волос и изумрудного цвета».

«Не похожа на себя», «Ничего себе вы, Альбина? Поразили красотой!!! ЭТО НЕИМОВЕРНОООО», «Кого то, вы мне тут напоминаете?)) или кадр из фильма, или из рекламы», — удивляются они пластичности внешности артистки.

Какой Альбина нравится вам?

Фото и видео: instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Дипломы купили?»: друг скончавшегося от пневмонии актера Исакова обвинил врачей в халатности
3 варианта летнего маникюра для настоящих леди
Алла Пугачева с мужем и детьми оформляет вид на жительство в Европе
Осиные талии и интригующие декольте: Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман выглядели сестрами на светском мероприятии
Прощальное письмо Баскова Лопыревой взволновало поклонников пары
Гид по мороженому: какое лакомство едят в разных странах