Стакан воды с лимоном по утрам и еще 9 привычек, из-за которых ваши зубы желтеют и разрушаются
Известный в Австралии специалист рассказал об этом онлайн-порталу Daily Mail Australia. Первое – придерживаться популярной в последнее время привычки пить воду с лимоном, о которой наверняка слышали все, кто следит за всеми тенденциями в области здорового образа жизни. Однако, по словам доктора Вердиана, цитрусовые и напитки с высоким уровнем кислотности, такие как чайный гриб, яблочный уксус и спортивные напитки, могут разрушить эмаль. Что, в свою очередь, приведет к повышенной чувствительности и обесцвечиванию зубов. После употребления кислых продуктов обязательно надо прополоскать рот и не чистить зубы в течение 30 минут.
Вторая вредная привычка – использовать угольную зубную пасту. Это один из самых популярных способов отбеливания зубов в последние годы, но, по словам эксперта, проблема заключается в том, что такая паста не содержит фтора, который необходим для здоровья зубов и восстановления любых их повреждения. От пищевой соды также стоит отказаться, так как она очень абразивна, и если пользоваться ею каждый день, это приведет к стиранию эмали.
Также доктор советует не забывать пить воду с фтором в составе, так как этот микроэлемент необходим в любом возрасте, чтобы сохранить зубы здоровыми и защитить их от кариеса, и вдохновляться улыбками знаменитостей. Улыбки той же Блейк Лайвли или Кэндис Свейнпол – просто идеальны с точки зрения работы, проделанной стоматологами. И новые технологии цифрового сканирования челюсти позволяют скопировать их с предельной точностью и адаптировать под нужны пациента. Следующий пункт, которым почему-то пренебрегают – профессионально отбелить зубы. А это быстрый и безопасный способ обрести белоснежную улыбку, к тому же он гораздо более эффективен, чем домашние аналоги.
Шестой пункт – злоупотреблять кофе и красным вином – они оказывают «двойное негативное воздействие» на зубы. «Танины, содержащиеся в них, окрашивают зубы, а их повышенная кислотность ведет к повреждению эмали, – поясняет специалист. – Если вы все же решили выпить чаю или вина, дополните их пищей с низким pH, например, цельнозерновыми продуктами или сыром, они могут стать своего рода барьером для кислоты». Чтобы свести к минимуму любые проблемы, которые могут возникнуть из-за употребления кофе и вина, эксперт советует обязательно полоскать рот после их употребления.
Еще одна вредная привычка – не жевать жевательную резинку без сахара. Стоматологи, в том числе и Вердиан, считают, что она способствует выработке слюны, которая борется с гниением и «кислотными атаками», которые вызывают разрушение зубов.
Также врач рекомендует, наконец-то, научиться правильно чистить зубы (по его словам, многие до сих пор этого не умеют). Важно не только тщательно вычищать все выметающими движениями, но и не давить слишком сильно на щетку, чтобы не повредить эмаль. Щетку надо держать под углом в 45 градусов и чистить небольшими круговыми движениями. И последняя рекомендация эксперта – не ходить в «стоматологический отпуск», который так любят многие, так как профилактика любых проблем гораздо быстрее, легче и дешевле лечения.
Фото: vostock-photo
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