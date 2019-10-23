Стакан воды с лимоном по утрам и еще 9 привычек, из-за которых ваши зубы желтеют и разрушаются

Известный в Австралии специалист рассказал об этом онлайн-порталу Daily Mail Australia. Первое – придерживаться популярной в последнее время привычки пить воду с лимоном, о которой наверняка слышали все, кто следит за всеми тенденциями в области здорового образа жизни. Однако, по словам доктора Вердиана, цитрусовые и напитки с высоким уровнем кислотности, такие как чайный гриб, яблочный уксус и спортивные напитки, могут разрушить эмаль. Что, в свою очередь, приведет к повышенной чувствительности и обесцвечиванию зубов. После употребления кислых продуктов обязательно надо прополоскать рот и не чистить зубы в течение 30 минут.

Вторая вредная привычка – использовать угольную зубную пасту. Это один из самых популярных способов отбеливания зубов в последние годы, но, по словам эксперта, проблема заключается в том, что такая паста не содержит фтора, который необходим для здоровья зубов и восстановления любых их повреждения. От пищевой соды также стоит отказаться, так как она очень абразивна, и если пользоваться ею каждый день, это приведет к стиранию эмали.