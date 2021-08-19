Не надо так! Каких распространенных ошибок стоит избегать при выборе косметики
Специалисты интернет-издания «Медик Форум» рассказали о распространенных ошибках, которые часто совершают представительницы прекрасного пола при выборе бьюти-продуктов. Существует несколько правил, с помощью каких способов не стоит подбирать косметику. В первую очередь не нужно покупать средства только потому, что они стоят со скидкой и по привлекательной цене, поскольку главное подобрать продукт, который вам подходит, а не куплен по выгодному предложению.
Также во время покупки нельзя выбирать косметику исходя из наилучшего дизайна упаковки, так как нередки случаи, когда невзрачный продукт оказывается гораздо качественнее, чем изделие с ярким и модным дизайном.
Сегодня многие слушают советы блогеров, относясь к ним как к настоящим экспертам. Однако стоит быть осторожными, ведь они рекомендуют средства, которые помогли только им, и не факт, что окажут тот же эффект на вашей коже. Плюс ко всему знаменитости задают тренды и поклонники начинают массово их поддерживать. В данном случае тоже необходимо выбирать косметику, исключительно опираясь на тип вашей кожи.
Фото: freepik.com
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