Не надо так! Каких распространенных ошибок стоит избегать при выборе косметики

Также во время покупки нельзя выбирать косметику исходя из наилучшего дизайна упаковки, так как нередки случаи, когда невзрачный продукт оказывается гораздо качественнее, чем изделие с ярким и модным дизайном.

Сегодня многие слушают советы блогеров, относясь к ним как к настоящим экспертам. Однако стоит быть осторожными, ведь они рекомендуют средства, которые помогли только им, и не факт, что окажут тот же эффект на вашей коже. Плюс ко всему знаменитости задают тренды и поклонники начинают массово их поддерживать. В данном случае тоже необходимо выбирать косметику, исключительно опираясь на тип вашей кожи.