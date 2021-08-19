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Не надо так! Каких распространенных ошибок стоит избегать при выборе косметики

Специалисты интернет-издания «Медик Форум» рассказали о распространенных ошибках, которые часто совершают представительницы прекрасного пола при выборе бьюти-продуктов. Существует несколько правил, с помощью каких способов не стоит подбирать косметику. В первую очередь не нужно покупать средства только потому, что они стоят со скидкой и по привлекательной цене, поскольку главное подобрать продукт, который вам подходит, а не куплен по выгодному предложению.
Не надо так! Каких распространенных ошибок стоит избегать при выборе косметики

Также во время покупки нельзя выбирать косметику исходя из наилучшего дизайна упаковки, так как нередки случаи, когда невзрачный продукт оказывается гораздо качественнее, чем изделие с ярким и модным дизайном.

Сегодня многие слушают советы блогеров, относясь к ним как к настоящим экспертам. Однако стоит быть осторожными, ведь они рекомендуют средства, которые помогли только им, и не факт, что окажут тот же эффект на вашей коже. Плюс ко всему знаменитости задают тренды и поклонники начинают массово их поддерживать. В данном случае тоже необходимо выбирать косметику, исключительно опираясь на тип вашей кожи.

Фото: freepik.com

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