«Не могу зажмурить глаза и улыбнуться»: модель из Сочи стала жертвой пластики

По словам россиянки, когда она пришла в себя после операции, ощутила огромное давление на глаза, не могла открыть их, будто на них наложили очень тугую повязку. Но в итоге оказалось, что ничего на ее лице не было.

Как пишет Telegram-канал Mash, раньше Юлия участвовала в конкурсах красоты, а теперь не может шевелить мышцами лица, закрывать глаза и даже улыбаться.

После операции жизнь россиянки превратилась в ад. В попытках все исправить она постоянно сдает всевозможные анализы, обращается к различным специалистам. Хирурги предполагают, что причина такой реакции организма кроется в применении препаратов, на которые, возможно, у Юлии аллергия. В то же время оперировавший врач Комаров свою вину отрицает и утверждает, что у девушки генетическое заболевание (названия которого не существует).