«Не люблю сидеть на диетах»: Дарья Мороз поделилась пикантным фото и раскрыла секреты своей стройности

Отвечая на комментарии подписчиков, Дарья отметила, что ужинает не позднее 18 часов. Фолловеры засыпали актрису восхищенными комментариями, отметив, что с нетерпением ждут продолжение сериала «Содержанки», в котором она сыграла главную роль.

А вам нравится, как выглядит Дарья Мороз?