«Не люблю сидеть на диетах»: Дарья Мороз поделилась пикантным фото и раскрыла секреты своей стройности

Дарья Мороз восхищает многих своей стройной фигурой, которую с удовольствием демонстрирует в провокационных фотосъемках и откровенных постельных сценах в кино. Поклонницам интересно, как актриса держит себя в форме, и на этот вопрос Дарья ответила в своем Instagram. «Вы часто спрашиваете: как я держу себя в форме. Честно-никак.. Как говорит @natali_kanevski )наш художник по костюмам) «две недели и пол-Даши». Мне повезло: достаточно недолго не поужинать и я готова к проекту».
«Тело годами тренировано: растяжка, коньки, все дела - быстро собирается. Так что тут я не советчик. Но я не люблю без надобности сидеть на диетах. Держать тело в форме-это профессиональная необходимость, а не смысл жизни. Но перед проектом приходится! Даже когда голова развалилась и сил совсем нет…», — написала Мороз под новым пикантным фотоснимком.
Отвечая на комментарии подписчиков, Дарья отметила, что ужинает не позднее 18 часов. Фолловеры засыпали актрису восхищенными комментариями, отметив, что с нетерпением ждут продолжение сериала «Содержанки», в котором она сыграла главную роль.
А вам нравится, как выглядит Дарья Мороз?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress
Видео: Instagram
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