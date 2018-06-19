Не хуже спасательницы Малибу! 39-летняя Джанабаева показала стройную фигуру в алом купальнике

Супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева — одна из самых привлекательных российских певиц. У мамы двоих сыновей роскошная фигура, за которой она умудряется следить без особых усилий. На днях звезда продемонстрировала этот факт, опубликовав собственный снимок, сделанный в бассейне.

Альбина позировала во время заплыва. На ней — яркий алый купальник с сексуальными вырезами, похожий на знаменитый наряд Памелы Андерсон в сериале «Спасатели Малибу». «#Лето», — просто подписала Джанабаева это фото.