Не хуже спасательницы Малибу! 39-летняя Джанабаева показала стройную фигуру в алом купальнике

Супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева — одна из самых привлекательных российских певиц. У мамы двоих сыновей роскошная фигура, за которой она умудряется следить без особых усилий. На днях звезда продемонстрировала этот факт, опубликовав собственный снимок, сделанный в бассейне.
Альбина позировала во время заплыва. На ней — яркий алый купальник с сексуальными вырезами, похожий на знаменитый наряд Памелы Андерсон в сериале «Спасатели Малибу». «#Лето», — просто подписала Джанабаева это фото.
«Альбина, как всегда, красавица», «Какая вы светлая, теплая, гармоничная..», «Русалочка. Отличного дня и настроения», «Я тоже хочу искупаться!», — прокомментировали пост подписчики. Многие признались, что очень завидуют звезде — не только из-за того, что тоже с удовольствием поплавали бы в бассейне, но и из-за ее идеальных форм.
Фото: Instagram