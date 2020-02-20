Американка пожаловалась онлайн-порталу Daily Mail UK, что родилась с воронкообразной деформацией грудной клетки, именно это заболевание стало причиной многих комплексов и мотивировало ее в возрасте 22 лет вставить импланты. Операция по увеличению груди прошла успешно, и три года женщина наслаждалась своим роскошным бюстом и продолжала строить карьеру фитнес-инструктора и даже снималась в качестве модели для спортивных журналов. Все изменилось, когда однажды утром Бек обнаружила, что вокруг одного из имплантов скопилось большое количество жидкости и грудь сильно распухла: «Все было прекрасно в течение 3 лет, но в какой-то момент всего за ночь одна из моих грудей стала вдвое больше другой», – объяснила она. Женщина изо всех сил пыталась понять причину происшествия и предположила, что это может быть связано с бактериальной инфекцией. Врачи прописали ей антибиотики и отправили домой. Ситуация на время нормализовалась. Однако спустя еще несколько лет американка столкнулась с той же проблемой, к которой добавились и неприятности с желудком. Доктора еще раз предположили инфекцию, которую вновь начали лечить антибиотиками, однако они не помогли. В следующие годы здоровье женщины продолжало ухудшаться: она постоянно чувствовала себя уставшей, у нее выпадали волосы, она поправилась и ничего не могла поделать с этим, несмотря на тренировки дважды в день, у нее случались периоды, когда она просто не могла встать с постели. Ей также было диагностировано аутоиммунное заболевание, из-за которого нарушалась функция щитовидной железы. Тем не менее Бек даже не могла предположить, что это связано с ее грудными имплантами. Исправить ситуацию не помогали ни диеты, ни детокс, ни регулярные занятия спортом. В какой-то момент американка предположила, что у нее так называемая болезнь грудных имплантов, но не могла в это поверить: «Честно говоря, мне было все равно, потому что я очень любила свою грудь и не хотела отказываться от них». Но в 2019 году Бек узнала, что ее импланты были отозваны фармацевтической компанией, после того как Федеральный департамент здравоохранения США обнаружил, что эта модель небезопасна и увеличивает риск заболеть лимфомой. Женщина приняла решение избавиться от имплантов, но еле смогла найти хирурга, который бы согласился провести операцию. Врач, который увеличивал ей грудь, мотивировал свой отказ тем, что с ее имплантами все в порядке, потому не стоит вынимать их без причины: ««У тебя тело как у модели журналов Sports Illustrated, и я не хочу тебя уродовать. Поэтому я этого не сделаю», — пояснил он.Однако Бек не сдавалась и нашла специалиста, который провел ей операцию, и теперь она признается, что чувствует себя намного лучше и в плане здоровья, и в плане самоощущения, несмотря на все изменения фигуры.Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!