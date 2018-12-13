«Не изменилась ни капли»: Вера Брежнева показала архивное фото без макияжа

Вера Брежнева взялась за разбор собственного архива фотографий и обнаружила там ранее неопубликованные шедевры из старых фотосессий. Например, на одном из выложенных только сейчас певицей снимков она позирует без капли косметики и в одном бюстгальтере-бюстье.
«Большая ценность и сложность в этом потоке — быть собой», — так подписала Брежнева этот красивый кадр и указала, что он был сделан два года назад, в 2016-м (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Поклонникам звезды тоже очень понравилось фото, причем многие прокомментировали, что Вера совсем не меняется, пусть и за такой маленький период: «Красотка, принцесса, богиня, Светлая душа, эталон женственности», «Амазонка», «Ни капли не изменилась», «Да и 10 лет назад была такой же», «Как девочка, больше 20 не дам».
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram