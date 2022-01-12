Не ешь, красивее будешь: диетолог рассказала, какие продукты губительны для кожи
Нутрициолог Екатерина Маслова поделилась с “РИА Новости”, какие четыре продукта негативно влияют на состояние кожи лица. Первым в списке виновных записан сахар. "Он превращает коллагеновые волокна в нашей коже в жесткие сгустки, что приводит к морщинам и дряблой коже", — заявила эксперт. Избыток сахара вредит выработке коллагена и эластина, которые отвечают за эластичность и гладкость кожи. Кожа становится сухой, обезвоженной и выглядит безжизненно. Также могут появиться темные круги под глазами, отеки и расширенные поры.
Помимо сахара в любимых кексах и булочках содержится еще и глютен. Глютен — это собирательное название целой группы белков, которые содержатся в пшенице, ржи, овсе, ячмене и их родственниках и гибридах. Он тоже причастен к негативному влиянию на кожу. Из-за него появляются отеки, пигментные пятна и развитие розацеа.
О вреде алкоголя для организма написано так много, что кажется даже добавить нечего. Если говорить конкретно про его воздействие на кожу, то спиртные напитки обезвоживают кожу, а также способствуют образованию сосудистой сетки на лице.
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Завершают список молочные продукты. Речь идет не только про непереносимость лактозы, которая встречается у многих, но и стимуляцию синтеза инсулина, которую лактоза вызывает. Это провоцирует проблемы с кожей, чаще всего прыщи. Коровье молоко и молочные продукты содержат казеин и сывороточный протеин, которые повышают уровень определенного гормона (инсулиноподобного фактора роста-1, или IGF-1). Он связан с повышенной выработкой кожного сала, что и вызывает развитие угрей, рассказывает диетолог Меган Росси для Vogue.
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