Не ешь, красивее будешь: диетолог рассказала, какие продукты губительны для кожи

Помимо сахара в любимых кексах и булочках содержится еще и глютен. Глютен — это собирательное название целой группы белков, которые содержатся в пшенице, ржи, овсе, ячмене и их родственниках и гибридах. Он тоже причастен к негативному влиянию на кожу. Из-за него появляются отеки, пигментные пятна и развитие розацеа.

О вреде алкоголя для организма написано так много, что кажется даже добавить нечего. Если говорить конкретно про его воздействие на кожу, то спиртные напитки обезвоживают кожу, а также способствуют образованию сосудистой сетки на лице.