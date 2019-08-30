«Не для слабаков»: Ксения Собчак показала поклонникам смелый макияж глаз

Ксения Собчак очень активно ведет свой микроблог в социальной сети Instagram, где делится с поклонниками и недоброжелателями информацией о новых проектах, светских мероприятиях, которые посетила, единственная тема, которую знаменитость обходит стороной – предстоящая свадьба с режиссером Константином Богомоловым, о которой почти ничего неизвестно. Однако подготовка к торжеству, как говорится, не помеха участию в модных фотосессиях. Кадром с последней журналистка и поделилась с фолловерами.
Ксения выложила в ленту селфи, на котором позирует с ярким «боевым раскрасом» в фиолетовых тонах. Визажист сделал светской львице графичный макияж, нарисовав широкие стрелки на веках и нанеся тени насыщенного фиолетового оттенка. Судя по всему, звезда и сама не поняла, нравится ей такой мейк или не очень.
Собчак, известная своим острым языком и ироничным отношением к себе, подписала снимок в свойственной ей манере: «Фиолетовые тени – выбор не для слабаков».
Мнение подписчиков по поводу нового образа звезды, также разделились. Многие отметили, что Собчак выглядит потрясающе: «Очень красиво, вам идет!», «Ксения, вы шедевральны: сильная, дерзкая и крутая, так держать!», «Самоиронии Вам не занимать!», «Обожаю фиолетовые тени!», «Ксения Собчак в целом – выбор не для слабаков. Женщина без комплексов! Богиня!!!», «Лихо расписали», «Элегантно», «Точно, не для слабаков)))) фиолетовая бомба».
Однако не обошлось и без комментариев хейтеров, которые заявили, что вид у Ксении стал просто ужасный, и столь дерзкий макияж лишь подчеркнул это: «На Пеннивайза похожа, прям сестра родная!», «Это выглядит ужасно, но подчеркивает ваш эпатажный характер!», «Макияж глаз хоть и для смелых, но дешевый», «Плохо... макияж вам не идет. И очень странный», «Фингал тоже может быть фиолетовым. И неделю можно не смывать))). Надо переходить на натуральную косметику», «Не-е, не очень. Такой макияж вообще единицам к лицу» – это лишь некоторые из многих отрицательных комментариев.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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