«Не для слабаков»: Ксения Собчак показала поклонникам смелый макияж глаз

Однако не обошлось и без комментариев хейтеров, которые заявили, что вид у Ксении стал просто ужасный, и столь дерзкий макияж лишь подчеркнул это: «На Пеннивайза похожа, прям сестра родная!», «Это выглядит ужасно, но подчеркивает ваш эпатажный характер!», «Макияж глаз хоть и для смелых, но дешевый», «Плохо... макияж вам не идет. И очень странный», «Фингал тоже может быть фиолетовым. И неделю можно не смывать))). Надо переходить на натуральную косметику», «Не-е, не очень. Такой макияж вообще единицам к лицу» – это лишь некоторые из многих отрицательных комментариев.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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