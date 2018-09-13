«Не делаю из похудения идею фикс»: Елена Темникова раскрыла свои секреты красоты

Певица Елена Темникова часто публикует в своем микроблоге снимки в облегающих нарядах и в бикини. При этом звезда выглядит просто потрясающе, вызывая у интернет-пользователей восторг и даже зависть. На днях молодая мама дала большое интервью о том, как поддерживает себя в форме.

«Я против голодания (за исключением правильного детокса под наблюдением специалистов), против радикальных диет. Я за максимально сбалансированное питание и, самое главное, за тщательный выбор качественных продуктов. Мне не все равно, из чего готовится моя пища. Считаю, нет трагедии в том, чтобы периодически устраивать себе читмил с любимыми вредностями. Например, на отдыхе я могу позволить себе есть все, что хочу», — рассказала Темникова в беседе с редактором журнала Glamour.