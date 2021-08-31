Названы доступные способы стереть морщины с лица — ботокс не понадобится

Следующим средством спасения от морщин считается питьевой режим. «Тонкие линии, темные круги под глазами, грубая текстура и тусклая кожа — все это признаки обезвоживания», — сообщила Кристал и порекомендовала регулярно пить воду, можно с лимоном.

Кроме того, полезны для кожи солнцезащитный крем, так как защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей, и скрабы, отшелушившие омертвевшие клетки. Скраб можно изготовить в домашних условиях, например, из старого молотого кофе, сахара или кокосового масла, отметила специалист.

Плюс к этому в борьбе с морщинами поможет отсутствие стресса, здоровый сон, ежедневный массаж лица и регулярная смена постельного белья, а также немного пудры. Передали слова Кристал Принс журналисты издания The Sun.