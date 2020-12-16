Названы витамины, которые помогут остановить выпадение волос и ускорить рост новых

Восполнить данный дефицит можно при помощи инъекций, приема витаминов или коррекции рациона. Включите в свое меню мясо, печень, яичный желток, тыквенные семечки, бобовые и цельнозерновые.

Цинк играет не менее важную роль в сохранении красивой и густой шевелюры, ведь именно он ответствен за то, чтобы процессы, участвующие в росте волос, проходили корректно, а сальные железы вокруг фолликулов правильно работали. Врачи напомнили, что организм человека не способен сам вырабатывать цинк, потому важно, чтобы он регулярно поступал извне – с пищей. Данный минерал содержится в яйцах, йогурте, говядине, печени и молоке.

Фото: pixabay

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