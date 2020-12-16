Названы витамины, которые помогут остановить выпадение волос и ускорить рост новых
Как сообщает онлайн-издание Express, специалисты связывают внезапную потерю шевелюры с дефицитом некоторых микроэлементов в организме, обеспечивающих их нормальный рост. В частности, недостаток цинка и железа могут привести к подобным результатам.
Так, железодефицитная анемия, согласно исследованию, опубликованному в Национальной медицинской библиотеке США, одно из самых распространенных причин потери шевелюры. Происходит это потому, что из-за нехватки данного микроэлемента организм теряет способность синтезировать гемоглобин, необходимый для переноса кислорода по клеткам, из-за чего уменьшается их способность к регенерации.
«Клетки матрикса волосяных фолликулов являются одними из наиболее быстро делящихся клеток в организме, и дефицит железа может способствовать выпадению волос благодаря своей роли кофактора рибонуклеотидредуктазы, ограничивающий скорость фермент для синтеза ДНК», – отмечают эксперты.
Восполнить данный дефицит можно при помощи инъекций, приема витаминов или коррекции рациона. Включите в свое меню мясо, печень, яичный желток, тыквенные семечки, бобовые и цельнозерновые.
Цинк играет не менее важную роль в сохранении красивой и густой шевелюры, ведь именно он ответствен за то, чтобы процессы, участвующие в росте волос, проходили корректно, а сальные железы вокруг фолликулов правильно работали. Врачи напомнили, что организм человека не способен сам вырабатывать цинк, потому важно, чтобы он регулярно поступал извне – с пищей. Данный минерал содержится в яйцах, йогурте, говядине, печени и молоке.
Фото: pixabay
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