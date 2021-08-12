Названы техники окрашивания волос, которые станут трендом с приближением осени

В первую очередь Адам Рид назвал технику под названием «Французский балаяж». «Цвет плавно и незаметно смешивается, а волосы выглядят красиво и кажутся насыщенными, сияющими и здоровыми», — сообщил парикмахер в беседе с Metro. Также, по его мнению, для идеального результата требуется огромное количество навыков, которыми обладает только профессионал.

Следующим трендом станут золотистые оттенки блонда: не слишком холодный или теплый, он как раз посередине, уточнил специалист. «Красивая яркая блондинка с великолепными золотистыми прядями», — описал образ Адам Рид и добавил, что для поддержания цвета лучше ходить в салон раз в 4-6 недель для тонировки.

Третьим в списке оказался пепельный блонд. Его минус в том, что во время окрашивания используется большее количество средства для обесцвечивания. Данный фактор может негативно повлиять на качество волос при отсутствии особого ухода. «Чтобы сохранить цвет прохладным и серебристым, убедитесь, что вы используете шампунь, который борется с желтизной, способствует осветлению и блеску», — заключил мастер.