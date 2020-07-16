Названы самые опасные советы по уходу за кожей из социальных сетей

Опытные специалисты в области красоты и здоровья специально для Daily Mail оценили самые просматриваемые ролики с бьюти-советами и оценили их эффективность. Одни из первых они раскритиковали видеоролик, набравший больше 1 миллиона просмотров, в котором девушка с ником @itscari советует сделать маску из яичного белка, чтобы сделать кожу сияющей и подтянутой. «Лично я бы никогда не пробовала такое, потому что вы никогда не сможете предсказать, как отреагирует ваша дерма, – заявила эксперт Эмма Браун. – Вместо доморощенной маски из еды я бы рекомендовала использовать какую-нибудь сыворотку, подходящую по типу кожи, которая уже доказала свою эффективность. Лучше, если в ней будет такой компонент, как витамин С».

Второй раскритикованный совет – использовать шампунь против перхоти для избавления от прыщей, просмотренный больше 9,3 миллионов раз, от блогера @Skincarebyhyram. Врач-трихолог Стефани Сей заявила: «Приятно видеть, что продукт может подобным образом помочь некоторым людям с акне, однако лучше использовать его по его прямому назначению. Шампунь предотвращает появление перхоти и снимает воспаления и покраснения, связанные с этой проблемой, но от прыщей он вряд ли поможет».