Названы простые способы удалить краску для волос с кожи подручными средствами

Как сообщает онлайн-издание The Sun, независимо от того, какой оттенок волос вы выбрали – рыжий, блонд или решили стать брюнеткой – есть шанс, что вместе с волосами окрасится и кожа. Удалить нежелательную краску можно при помощи простых бьютихаков. Главное правило, о котором не стоит забывать, не терять времени даром. Чем быстрее вы начнете действовать, тем больше шансов на успех. Также вам помогут средства, которые вы без труда отыщете в своем кухонном шкафу.

Первый способ – использовать небольшое количество спирта. Нанесите его на ватный диск и протрите пятна краски, только не забывайте, что он не подходит для области вокруг глаз. Второй – детское масло. Это средство не только удаляет макияж без особых усилий, но и эффективно справиться с окрашенной кожей. При этом, в отличие от первого варианта, этот очень деликатный, потому подходит даже для нежных участков эпидермиса. Пропитайте им маслом ватный диск или салфетку и протрите проблемное место, а при необходимости оставьте на ночь.