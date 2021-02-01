Названы простые способы удалить краску для волос с кожи подручными средствами
Как сообщает онлайн-издание The Sun, независимо от того, какой оттенок волос вы выбрали – рыжий, блонд или решили стать брюнеткой – есть шанс, что вместе с волосами окрасится и кожа. Удалить нежелательную краску можно при помощи простых бьютихаков. Главное правило, о котором не стоит забывать, не терять времени даром. Чем быстрее вы начнете действовать, тем больше шансов на успех. Также вам помогут средства, которые вы без труда отыщете в своем кухонном шкафу.
Первый способ – использовать небольшое количество спирта. Нанесите его на ватный диск и протрите пятна краски, только не забывайте, что он не подходит для области вокруг глаз. Второй – детское масло. Это средство не только удаляет макияж без особых усилий, но и эффективно справиться с окрашенной кожей. При этом, в отличие от первого варианта, этот очень деликатный, потому подходит даже для нежных участков эпидермиса. Пропитайте им маслом ватный диск или салфетку и протрите проблемное место, а при необходимости оставьте на ночь.
Если под рукой нет детского масла, попробуйте очищающую салфетку для лица на масляной основе или гидрофильное масло для снятия макияжа – и то, и другое отлично работает. Но даже если у вас нет всех этих средств, есть еще один вариант, который наверняка найдется на вашей полке в ванной – это зубная паста. Чтобы удалить краску, просто нанесите зубную пасту на пятно тонким слоем пальцами или при помощи ватного тампона. Массируйте в течение 30-60 секунд, а затем смойте теплой водой или мочалкой. Если же краска просочилась через перчатки на ваши руки, попробуйте сразу же вымыть их с жидкостью для мытья посуды или с пищевой содой.
Фото: depositphotos
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