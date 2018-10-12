Названы победители национального этапа престижного конкурса моделей Elite Model Look

Накануне в столичном пространстве DI Telegraph состоялся национальный финал конкурса Elite Model Look Россия 2018. Победителями были названы 18-летний Максим Кринцер из Нижнего Новгорода и 18-летняя Юлия Булахтина из Липецка. Они будут представлять Россию на мировом финале конкурса, который пройдет в Европе в ноябре этого года.

Всего в национальном финале приняли участие 20 юных моделей — 14 девушек и 6 юношей от 14 до 22 лет из самых разных городов России.