Названы неочевидные причины, из-за которых у женщин растет живот и расширяется талия

Анна Лис, фитнес-тренер, диетолог и консультант по питанию, добавила, что чрезмерное увлечение правильным питанием в сочетании с малой подвижностью тоже может привести к лишнему весу. Главное правило, которого стоит придерживаться, – сжигать больше калорий, чем потреблять. В таком случае вы не будете поправляться даже при дисбалансе белков, жиров и углеводов. Если же вы едите только полезную еду, но мало двигаетесь и не занимаетесь спортом, ждите жировых отложений в области талии.

А иногда появлению плоского живота мешает вовсе не лишний вес, а банальное вздутие, которое появляется из-за непереносимости каких-либо продуктов или частого употребления еды, провоцирующей газообразование, например, газировки, молочки, бобовых, хлебобулочных изделий. Также объем живота и ширина талии увеличиваются, если человек неправильно или чересчур много тренируется – мышцы из-за этого укорачиваются и теряют эластичность. «Чтобы похудеть в животе, необходимо контролировать питание и заниматься физическими нагрузками, самые эффективные — это базовые силовые упражнения», — заключает Анна.

Фото: freepik

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