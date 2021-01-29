Названы домашние средства, которые эффективно справятся с пигментацией вокруг рта

Так, специалисты уверяют, что сок картофеля, который содержит вещества, обладающие отбеливающим эффектом, поможет осветлить кожу и избавиться от пигментных пятен на коже, в том числе и вокруг рта. Кроме того, этот овощ обладает очищающими свойствами и подойдет даже для обладателей чувствительной кожи. Чтобы сделать картофельную маску, выжмите сок из сырого овоща, нанесите на кожу и втирайте до впитывания. Оставьте на 20 минут, а затем смойте теплой водой. Любителям экзотических фруктов подойдет папайя, которую можно не только есть, но сделать из нее антипигментное средство. Небольшое количество мякоти смешайте с лимонным соком, перемешайте и нанесите на лицо на полчаса, не забудьте смыть.

Также стоит присмотреться к куркуме. Сделайте отбеливающую пасту из порошка специи, двух столовых ложек муки и нескольких капель воды или молока. Нанесите средство точечно на пораженные пигментацией участки кожи. Через 15 минут смойте. И последний натуральный рецепт красоты — овсяный скраб. Он помогает отбелить кожу и сделать ее очень гладкой.

Фото: depositphotos

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