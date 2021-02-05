Названы 5 причин, почему спать в носках не лучшая идея
Как сообщает онлайн-издание Times of India, есть минимум пять вполне резонных причин, почему стоит отказаться от этой идеи. Первая из них – беспокойный сон. Носки сдавливают кожу и оказывают стимулирующее воздействие на нервы, что вызывает общий дискомфорт и мешает погрузиться в объятия Морфея. Кроме того, многие ученые уверяют, что, чтобы глубоко заснуть, надо добиться эффекта снижения температуры, высунув стопы из-под одеяла, а носки препятствуют этому.
Вторая причина – может ухудшиться кровообращение из-за тугой резинки носков, что может привести к образованию тромбов. Третья – повышение риска развития грибковой инфекции ногтей из-за скопления влаги в складках кожи и теплой среды. Четвертая причина особенно актуальна, если вы носите синтетические носки, - обострение кожных заболеваний. И последняя – специалисты уверяют, что сон в носках может привести к повышению температуры тела и вызвать перегрев, что негативно скажется на работе организма, так как во время ночного отдыха этот параметр естественным образом понижается.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!