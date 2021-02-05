Названы 5 причин, почему спать в носках не лучшая идея

Вторая причина – может ухудшиться кровообращение из-за тугой резинки носков, что может привести к образованию тромбов. Третья – повышение риска развития грибковой инфекции ногтей из-за скопления влаги в складках кожи и теплой среды. Четвертая причина особенно актуальна, если вы носите синтетические носки, - обострение кожных заболеваний. И последняя – специалисты уверяют, что сон в носках может привести к повышению температуры тела и вызвать перегрев, что негативно скажется на работе организма, так как во время ночного отдыха этот параметр естественным образом понижается.

Фото: depositphotos

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