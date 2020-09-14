Названы 5 косметологических процедур, которые безнадежно устарели и могут быть опасны

Вторая процедура, которая была невероятно популярна в начале 2000-х и активно рекламировалась по телевидению, – подтяжка лица золотыми нитями. Чтобы установить их, требовался хирургический надрез на коже, однако они не рассасывались и со временем могли перемещаться, и тогда их приходилось вытаскивать, опять же при помощи надрезов. Кроме того, у обладательниц тонкого эпидермиса, они могли быть заметны. Сегодня лифтинга лица можно добиться гораздо более щадящими и современными методами – при помощи нитей на основе гиалуроновой кислоты с насечками, которые надежно фиксируются и не деформируют ткани.

Для лечения купероза и сосудистых звездочек раньше использовали электрокоагуляцию, крайне болезненную процедуру с рядом побочных эффектов в виде нежелательной пигментации, образования рубцов и длительного восстановительного периода. Попросту говоря, новообразования на эпидермисе прижигались, после чего образовывалась корочка. Однако с тех пор как в косметологии появился лазер, об электрокоагуляции рекомендуют забыть. Новые методики – максимально безболезненный и дарят моментально заметный результат.

Также косметологи рекомендуют забыть о жестких пилингах – из-за долгого реабилитационного периода, во время которого человек буквально выпадает из жизни, потому что его лицо больше напоминает кровавую маску. Сейчас гораздо более востребованы поверхностные и поверхностно-срединные варианты, курс которых дольше, но восстановление мягче, а результат в конце концов будет тот же. И последнее, от чего стоит отказаться – механическая дермабразия: подобные шлифовки раньше были очень травматичными для кожи, ведь ее натирали практически до крови. На сегодняшний день существуют гораздо более эффективные и уж точно более щадящие процедуры типа гидропилинга, которые не только очищают, но и омолаживают эпидермис.

Фото: freepik

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