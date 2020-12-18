Названы 4 правила ношения защитной маски, которые помогут избежать появления прыщей

Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», масочный режим, действующий уже почти год по всему миру из-за пандемии коронавируса, вызывает не только проблемы с дыханием, но и обострение кожных заболеваний. Многие люди особенно жалуются на обострение акне. Но есть несколько способов минимизировать риски.

Так, врачи-дерматологи заявили, что достаточно соблюдать несколько нехитрых правил, первое из которых – регулярная смена защитного средства. Рекомендованный срок эксплуатации как одноразовых, так и многоразовых масок – не более двух часов, в это время она защищает и не приводит к проблемам с кожей, затем ее стоит сменить. Кроме того, тряпичные варианты стоит стирать после каждого использования.