Названы 4 правила ношения защитной маски, которые помогут избежать появления прыщей
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», масочный режим, действующий уже почти год по всему миру из-за пандемии коронавируса, вызывает не только проблемы с дыханием, но и обострение кожных заболеваний. Многие люди особенно жалуются на обострение акне. Но есть несколько способов минимизировать риски.
Так, врачи-дерматологи заявили, что достаточно соблюдать несколько нехитрых правил, первое из которых – регулярная смена защитного средства. Рекомендованный срок эксплуатации как одноразовых, так и многоразовых масок – не более двух часов, в это время она защищает и не приводит к проблемам с кожей, затем ее стоит сменить. Кроме того, тряпичные варианты стоит стирать после каждого использования.
Еще одно правило – регулярно чистить зубы и санировать ротовую полость, чтобы при дыхании не распространять по маске вредные бактерии, которые особенно быстро начинают размножаться в теплой и влажной среде. Третья рекомендация – не забывать правильно хранить маску. Не стоит кидать чистое средство защиты в карман джинсов или в сумочку. Оно должно находиться в чистом пакете до того, как вы его наденете, а после того как снимете, ее стоит выкинуть либо убрать в другой пакет – для стирки. Повторное ношение уже использованной маски запрещено.
И четвертое правило: по возможности чаще умывайте лицо или протирайте его влажными салфетками, чтобы кожа была чистой, а пот и загрязнения не становились питательной средой для размножения бактерий и обострения кожных заболеваний.
Фото: pixabay
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