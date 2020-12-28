Названы 4 неожиданные причины, почему не получается похудеть в зрелом возрасте
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», ссылаясь на американских врачей, существует 4 не очень очевидные причины, по которым по достижении 50 лет вы не можете сбросить вес. Первая из них – вы едите недостаточное количество белка, что совершенно неправильно, ведь в зрелом возрасте он жизненно необходим для сохранения здоровья и поддержания мышечного каркаса. По словам доцента кафедры здоровья и физических упражнений Университета Уэйк Форест Кристен Биверс, человеку необходим 1 грамм белка на килограмм веса. Вторая причина – вы теряете мышцы. За десятилетие без должных усилий вы можете терять от 3% до 8% после достижения 30-летнего рубежа. Кроме того, с годами метаболизм человека также замедляется, как и гормональный фон, из-за чего вы не худеете, даже если хотите.
Еще одна причина данной проблемы – прием лекарств. Примерно 75% людей по достижении определенного возраста начинают на постоянной основе принимать лекарства, которые могут в качестве побочного эффекта вызвать набор веса или повышение аппетита. Среди них – как антигистаминные, так и бета-блокаторы и препараты от депрессии. И последняя причина – вы просто слишком много едите вечером и даже ночью. «Многие люди могут контролировать то, что они едят в течение дня, но ночью они устают и чувствуют, что заслуживают угощения», - говорит Келли Эллисон, директор Центра веса и расстройств пищевого поведения Университета Пенсильвании. Перельмана. «Когда мы отключаемся по ночам , возникает когнитивная усталость, поэтому у нас нет решимости сказать себе« нет».
Фото: depositphotos
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