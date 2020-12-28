Названы 4 неожиданные причины, почему не получается похудеть в зрелом возрасте

Еще одна причина данной проблемы – прием лекарств. Примерно 75% людей по достижении определенного возраста начинают на постоянной основе принимать лекарства, которые могут в качестве побочного эффекта вызвать набор веса или повышение аппетита. Среди них – как антигистаминные, так и бета-блокаторы и препараты от депрессии. И последняя причина – вы просто слишком много едите вечером и даже ночью. «Многие люди могут контролировать то, что они едят в течение дня, но ночью они устают и чувствуют, что заслуживают угощения», - говорит Келли Эллисон, директор Центра веса и расстройств пищевого поведения Университета Пенсильвании. Перельмана. «Когда мы отключаемся по ночам , возникает когнитивная усталость, поэтому у нас нет решимости сказать себе« нет».

Фото: depositphotos

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