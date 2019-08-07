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Эксперт по красоте составил список продуктов для идеальной кожи

Американский эксперт по красоте, биолог Мэнди Нямби рассказала, какие витамины и микроэлементы для сохранения молодости и красоты кожи будут полезнее, чем самые дорогие кремы, а сообщила, в какой еде их можно найти.

Чтобы вернуть коже сияние, остановить старение и победить пигментацию многие готовы на многое, в том числе и на то, чтобы тратить деньги на дорогостоящие косметические средства, но эксперт по красоте Мэнди Нямби уверена, что то, что вы едите, влияет на состояние эпидермиса даже больше, чем кремы. Она назвала британскому онлайн-изданию Daily Mail 11 питательных веществ, которые жизненно необходимы для сохранения молодости и красоты.

По ее мнению, употребление в пищу продуктов, богатых витамином А, поможет ускорить процесс регенерации кожи и замедлит процесс старения. Кроме того, он полезен для зрения, укрепления иммунитета. Найти его можно в красной рыбе, яйцах, говядине, молочных продуктах, шпинате, батате и моркови.

Витамин В12, также известный как кобаламин, участвует в метаболизме клеток и помогает в усвоении белка. Он помогает сохранить эластичность кожи, а также важен для нормализации нервной системы, выработки эритроцитов в костном мозге. Найти можно в мясе, птице, яйцах, моллюсках, молочных продуктах.

Витамин С, будучи мощным антиоксидантом, нейтрализует вредное воздействие на кожу свободных радикалов, а также играет важную роль в выработке коллагена, снижение которого ведет к появлению морщин. Найти можно в апельсинах, клубнике, чернике, шпинате, сладком перце, помидорах и брюссельской капусте.

Витамин D помогает регулировать количество кальция и фосфатов в организме, помогает бороться с инфекциями. Его недостаток может привести к мышечной и костной боли, а также к появлению прыщей и угревой сыпи. Найти его можно в молоке, апельсиновом соке, а также в приеме солнечных ванн, которые активизируют выработку витамина D в организме.

Роль витамина Е заключается в том, чтобы сохранить здоровье и гладкость кожи, так как это мощный антиоксидант, предотвращающий образование рубцов. Найти можно в миндальном, подсолнечном и растительном маслах, а также в лососе, авокадо и форели.

Витамин К ответствен за свертываемость крови, он играет важную роль в заживлении ран. Он помогает уменьшить рубцы, необходим для профилактики темных кругов и сосудистых звездочек, помогает заживлению синяков. Он содержится в капусте, молочных продуктах и чернике, а также в печени.

Исследования показали, что дефицит цинка приводит к появлению прыщей, потому так важно, чтобы он присутствовал в вашем рационе. Он содержится в мясе, моллюсках, молоке и пшеничных зародышах.

Омега 3-6-9 – три типа жирных кислот, играющих важнейшую роль в сохранении молодости кожи. Они ответственны за сохранение ее эластичности, восстановления кожного барьера и удержание влаги. Организм не может вырабатывать Омега-3 и 6 кислоты самостоятельно – их можно получить только извне. Найти их можно в жирной рыбе семейства лососевых, в различных видах семян (льна, тыквы, чиа), а также в растительных маслах, фисташках, орехах, авокадо.

Лактобактерии, по словам Мэнди, помогают восстановить кожный барьер и борются с воспалениями. Найти его можно в ферментированных продуктах – йогурте, кимчи, квашеной капусте.

Куркума содержит целый букет полезных витаминов и микроэлементов: витамин С, кальций, клетчатку, железо, ниацин, калий, цинк и другие полезные вещества, необходимые для укрепления иммунитета и красоты кожи. Ее можно купить в магазине в молотом виде и использовать в качестве приправы.

Ашваганда – лекарственное растение, классифицирующееся как адаптоген, то есть оно борется со стрессом, снижая выработку гормона кортизола, оказывающего негативное влияние и на кожу. Из-за его повышенной выработки кожа становится склонной к появлению морщин и прыщей. Купить его можно в Интернете, на специализированных сайтах.

Также эксперт рекомендует пить больше воды и избегать употребления добавленного сахара, а также сосредоточиться на употреблении правильных жиров.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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