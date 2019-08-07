Эксперт по красоте составил список продуктов для идеальной кожи

Чтобы вернуть коже сияние, остановить старение и победить пигментацию многие готовы на многое, в том числе и на то, чтобы тратить деньги на дорогостоящие косметические средства, но эксперт по красоте Мэнди Нямби уверена, что то, что вы едите, влияет на состояние эпидермиса даже больше, чем кремы. Она назвала британскому онлайн-изданию Daily Mail 11 питательных веществ, которые жизненно необходимы для сохранения молодости и красоты.

По ее мнению, употребление в пищу продуктов, богатых витамином А, поможет ускорить процесс регенерации кожи и замедлит процесс старения. Кроме того, он полезен для зрения, укрепления иммунитета. Найти его можно в красной рыбе, яйцах, говядине, молочных продуктах, шпинате, батате и моркови.

Витамин В12, также известный как кобаламин, участвует в метаболизме клеток и помогает в усвоении белка. Он помогает сохранить эластичность кожи, а также важен для нормализации нервной системы, выработки эритроцитов в костном мозге. Найти можно в мясе, птице, яйцах, моллюсках, молочных продуктах.