Названо простое средство, которое легко удалит следы автозагара с вашей одежды

Специалист утверждает, что не стоит пользоваться отбеливателями, и существует более безопасный способ очистить ваши вещи. Перед тем, как положить одежду в стиральную машину, нужно замочить ее в горячей воде. Потом добавить туда секретный ингредиент – аспирин – всего 5 измельченных таблеток сделают свое дело и все загрязнения исчезнут, уверяет Деян, так как популярное обезболивающее содержит уксусную кислоту, которая отлично действует как естественное очищающее средство.

Еще одно чудо-средство — уксус. Для удаления более стойких пятен замочите белье в растворе уксуса и воды в пропорции 1 к 2 соответственно. Димитров рекомендует использовать и уксус вместо отбеливателя, так как он смягчает и осветляет ткани. Также эксперт дает дополнительный совет: после загара пользуйтесь одеждой и бельем темных оттенков.