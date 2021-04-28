Названо простое средство, которое легко удалит следы автозагара с вашей одежды
Те, кто хочет получить красивый оттенок кожи в любое время года, пользуются искусственными способами. Но автозагар имеет неприятную особенность - красит вашу одежду. Но эксперт по стирке Деян Димитров поделился с изданием The Sun секретами по удалению подобных пятен.
Специалист утверждает, что не стоит пользоваться отбеливателями, и существует более безопасный способ очистить ваши вещи. Перед тем, как положить одежду в стиральную машину, нужно замочить ее в горячей воде. Потом добавить туда секретный ингредиент – аспирин – всего 5 измельченных таблеток сделают свое дело и все загрязнения исчезнут, уверяет Деян, так как популярное обезболивающее содержит уксусную кислоту, которая отлично действует как естественное очищающее средство.
Еще одно чудо-средство — уксус. Для удаления более стойких пятен замочите белье в растворе уксуса и воды в пропорции 1 к 2 соответственно. Димитров рекомендует использовать и уксус вместо отбеливателя, так как он смягчает и осветляет ткани. Также эксперт дает дополнительный совет: после загара пользуйтесь одеждой и бельем темных оттенков.
Фото: freepik.com
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