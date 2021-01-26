Названа вредная привычка, которая приводит к образованию лишнего жира на животе

Как утверждает специалист, объясняется это не физиологическими факторами. Дело в том, что бросивший курить человек начинает испытывать стресс и беспокойство из-за отказа от сформировавшейся за долгие годы привычки, потому начинает больше есть. И тогда мозг начинает искать способы, которые якобы помогут остановить рост веса, а на самом деле позволят вернуться к сигаретам.

Этот период считается очень сложным для всех, кто решил встать на путь здорового образа жизни, потому если чувствуете, что не справляетесь, обратитесь за помощью к психологу или диетологу, которые помогут избежать набегов на холодильник и избавят от страха перед лишним весом. Кстати, сам процесс курения провоцирует отложение большого количества жира вокруг внутренних органов, в том числе и в области талии.

Фото: depositphotos

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