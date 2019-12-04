Названа самая привлекательная для мужчин часть женской груди

В исследовании приняли участие 100 добровольцев, среди которых было 50 мужчин и 50 женщин, их участие было пассивным – они просто смотрели на компьютерные 3D-модели 8 разных типов груди, варьирующихся по размеру и степени птоза, которые специалисты подготовили на основе реальных фотографий. Каждую модель люди рассматривали под разными углами в течение 30 секунд и затем выставляли оценки по шкале от 1 до 10. Во время эксперимента направление их взгляда оценивалось при помощи специального устройства айтрекера.

Любопытно, что, разглядывая женскую грудь, мужчины дольше смотрели на область декольте, однако в целом результаты были похожи: представители разного пола дольше задерживали взгляд именно на области сосков и нижней части груди – складку под грудью изучали около 10% всего времени, в то время как грудине, ключицам и шее уделяли меньше 1%. Причем, чем сильнее был птоз, тем дольше люди «пялились» на низ бюста.

«Изучая, куда направлен взгляд человека, мы видим, на что он обращает внимание — будь то шрам, тень, сгиб или складка. Эта технология позволяет нам сосредоточиться на одних частях груди и не трогать другие, чтобы обеспечить пациентке наилучший возможный результат», – резюмирует доктор Рахим Назерали.

Фото: vostock-photo

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