Названа самая красивая королевская особа — и это снова не Меган Маркл

В своем исследовании эксперт отметил еще одну женщину из монаршей семьи — Меган Маркл. По его мнению, она могла бы стать идеалом красоты у древних греков. Да Сильва отметил ее прекрасную симметрию лица, почти идеальной формы нос (полученный, впрочем, при помощи ринопластики) и великолепный V-образный подбородок. Однако эти преимущества не помогли девушке получить звание самой красивой королевской особы всех времен. Меган набрала 87,4% и заняла четвертую строчку.

Между тем, 50-летняя королева Иордании Рания была признана самой красивой из ныне живущих королевских особ с рейтингом 88,9%, и заняла 2 место в общем рейтинге. Третье место досталось принцессе Монако Грейс Келли. Ее позиции на 1% ниже. Эксперт признает, что у нее самые красивые глаза. А Кейт Миддлтон оказалась на пятом месте с результатом 86,8%.