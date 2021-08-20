Названа причина, по которой Меган Маркл предпочитает легкий макияж

Меган Маркл не любит, когда косметические средства скрывают ее веснушки, потому она практически не пользуется тональными средствами. Об этом сообщает британское издание Daily Star с отсылкой на YouTube-канал The List.

«Каждый раз, когда я делала ей макияж, она говорила: "Мы можем убедиться, что мои веснушки проглядывают? Мне не нужна тонна макияжа!"», — рассказала бывшая парикмахер и визажист герцогини Лидия Фадеева. Кроме того, Маркл не относится к любительницам стрелок на веках и пышных накладных ресниц, а предпочитает минимальный макияж: полупрозрачный тон, румяна и немного теней.