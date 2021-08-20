Названа причина, по которой Меган Маркл предпочитает легкий макияж
Журналисты нашли причину, по которой герцогиня Сассекская Меган Маркл в большинстве своем предпочитает носить легкий макияж. Жена принца Гарри желает выглядеть как можно более естественно, однако ее образ уже становится трудно так называть. Дело в том, что героиня материала прибегла к различным преображениям: ринопластике, установке виниров, отбеливанию кожи и выпрямлению волос. Тем не менее ей удается выглядеть относительно натурально.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: picture-alliance.com
Меган Маркл не любит, когда косметические средства скрывают ее веснушки, потому она практически не пользуется тональными средствами. Об этом сообщает британское издание Daily Star с отсылкой на YouTube-канал The List.
«Каждый раз, когда я делала ей макияж, она говорила: "Мы можем убедиться, что мои веснушки проглядывают? Мне не нужна тонна макияжа!"», — рассказала бывшая парикмахер и визажист герцогини Лидия Фадеева. Кроме того, Маркл не относится к любительницам стрелок на веках и пышных накладных ресниц, а предпочитает минимальный макияж: полупрозрачный тон, румяна и немного теней.
Фото: picture-alliance.com, Globallook
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