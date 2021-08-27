Названа опасная домашняя процедура для лица — лучше делайте ее у специалиста

По словам Татьяны Егоровой, во время домашнего пилинга можно совершить множество ошибок: неправильное нанесение средства, ошибки в подготовке кожи или дальнейшем уходе — все это может привести к неприятным последствиям.

«В основном домашние пилинги делают из хлорида кальция и из уксуса. Ими пытаются снять мертвую кожу и выровнять цвет лица. И если все делать правильно, то действительно можно получить хороший эффект. Но часто люди не могут рассчитать концентрацию либо неровно накладывают, бывает неправильное время экспозиции — то есть то время, в течение которого мы держим средство на лице. Исходя из этого, получаем те или иные осложнения», — рассказала специалист «Москве 24».

В качестве побочного эффекта неудачной процедуры чаще всего встречаются ожоги, а также может появиться корочка, которую запрещено сдирать. Если избавляться от корочки, это чревато образованием пигмента и даже появлением рубцов на коже.

Кроме того, в результате неправильного ухода после пилинга возможно развитие инфекции. «Если был глубокий пилинг, то под старой кожей, которая сошла, появляется тонкая молодая кожа. Если вдруг туда попадает какая-то инфекция, то возникает нагноение. Нужно хорошо ухаживать за кожей после пилинга, она молодая, тоненькая, и ее противомикробный барьер еще не сформирован», — предупредила Татьяна Егорова.

Во всяком случае, чтобы избежать различных проблем, правильным решением будет проводить эту процедуру у специалистов, заверила врач.