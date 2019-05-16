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Стала известна основная причина ускоренного старения

Американские ученые в ходе исследования пришли к выводу, что основной причиной, вызывающей ускоренное старение, являются напряженная учеба и работа.

Специалисты из Мичиганского университета провели эксперимент, в ходе которого измерили длину теломер людей, проходящих обучение в интернатуре, до начала курса и после его окончания. Оказалось, старение ДНК во время напряженного труда ускоряется аж в 6 раз! И чем дольше длятся занятия, тем продолжительнее негативный эффект. Выводы исследования опубликованы на портале MedicalXpress.

Ученые объясняют это открытие тем, что напряженная, полная стресса работа во время учебы влияет на скорость укорочения длины теломер, а именно они защищают ДНК от повреждений во время деления клеток. Сокращение длины теломер обычно наблюдается в конце жизненного цикла клетки, что свидетельствует об их старении.

Схожая картина наблюдается и у людей разных профессий, которые на работе долгое время (от нескольких недель до нескольких месяцев) вынуждены находиться в состоянии постоянного стресса.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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