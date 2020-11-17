Названа главная причина появления прыщей и раздражения кожи при ношении медицинской маски
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», с начала 2020 года, когда маска стала обязательным аксессуаром для выхода из дома, увеличилось количество людей, жалующихся на ухудшения состояния кожи, на которой чаще стали появляться воспаления, покраснения и раздражение. Действительно, этот предмет защиты от коронавируса негативно сказывается на состояния эпидермиса, и причина этого очень проста.
Дело в том, что в воздухе, который человек выдыхает, содержится очень много бактерий. И если раньше они нигде не задерживались, сейчас оседают на маске, которая к тому же неизбежно становится влажной из-за дыхания человека. Подобная среда просто идеальна для размножения этих микроорганизмов, которые впоследствии могут спокойно перебраться на кожу лица и тем самым вызвать появление прыщей, воспалений и раздражений.
Однако избежать возникновения данной проблемы все же можно. Дерматологи советуют, во-первых, правильно носить защитную маску, а именно не забывать ее менять каждые 2-3 часа, чтобы бактерии не успевали скапливаться на ее поверхности, регулярно – после каждого использования ¬– стирать многоразовый аксессуар и ни в коем случае не пользоваться повторно тем, который предназначен для однократного ношения. Также врачи рекомендуют для профилактики здоровья кожи регулярно протирать ее дезинфекторами на водной основе, например, мирамистином или хлоргексидином.
Фото: pexels
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