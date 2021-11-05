Назван самый сексуальный мужчина в мире — им стал актер Крис Эванс

40-летний актер и бывший возлюбленный Майли Сайрус стал самым сексуальным мужчиной года по версии американского журнала People. Глянцевое издание ежегодно выпускает номер, где на обложке предстает выбранный ими секс-символ. Однако в этом году результаты просочились в сеть раньше выпущенного в тираж журнала. Годами ранее такого титула уже удостаивались актер Идрис Эльба, певец Джон Ледженд и актер Майкл Б Джордан. В этот раз честь выпала и Крису Эвансу.

Результаты этого года ни для кого не стали большой неожиданностью, ведь еще в 2020 году звание самого сексуального мужчины года должно было достаться Эвансу, но этому помешала одна случайная оплошность актера.

За несколько месяцев до выхода обложки Крис Эванс нечаянно опубликовал в своем Instagram ролик интимного содержания вместо поста, который он хотел выложить. Актер практически сразу его удалил, однако его «случайность» уже успела просочиться в сеть и была предана всеобщей огласке. Коллеги актера с юмором отнеслись к ситуации и поддержали Эванса, но эта оплошность стала причиной скандал, который разразился вокруг Криса. Именно поэтому признание журналом People он получил лишь год спустя.