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Назван самый эффективный способ избавиться от пигментных пятен навсегда (и это не лимонный сок)

К сожалению, ничего нового не изобретено – лазерные методики по-прежнему вне конкуренции.

Гиперпигментация – вопрос, который становится особенно острым в период солнечной активности. Причин появления пигментных пятен множество: этот неприятный «бонус» может стать результатом пренебрежения солнцезащитными средствами, злоупотребления загаром, следствием возрастных изменений. К счастью, проблема поддается коррекции, хотя это бывает и нелегко.

Британское онлайн-издание Daily Mail выяснило у специалистов, какие способы устранения гиперпигментации наиболее эффективны. Врачи уверяют, что наиболее действенно справляется с проблемой именно лазер. IPL, интенсивный импульсный свет, «убивает» подобного рода повреждения кожи, разрушая пигмент за три-четыре процедуры.

Эффективность лазерных методик крайне высока, однако, по словам врачей, даже полный курс процедур не всегда гарантия того, что результат сохранится навсегда, есть шанс, что понадобится «поддерживающая терапия», которую повторять каждые полгода-год. Но в данном случае будет достаточно одной процедуры.

Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют, прежде чем удалять любые пигментные пятна, обязательно проверить их у дерматолога, чтобы убедиться, что это не предраковое образование. По словам экспертов, конечно, вероятность этого крайне мала, но проверка будет не лишней, так как некоторые типы лазеров при воздействии на кожу могут спровоцировать рост новых предраковых и раковых клеток.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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