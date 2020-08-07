Назван самый эффективный способ быстро сжечь жир на животе
Висцеральный жир опасен еще и тем, что имеет тенденцию обволакивать все близлежащие внутренние органы, потому его избыток может стать серьезной угрозой здоровью и хорошему самочувствию. Кроме того, жировые клетки способствуют развитию воспалительных процессов и нарушению гормонального баланса. Однако, как передает британский онлайн-портал Express.co.uk, избавиться от «спасательного круга» вокруг талии можно без изнурительных диет и голодания, достаточно выполнять простую домашнюю тренировку. Один из лучших и самых эффективных вариантов – выполнять аэробные упражнения.
Согласно исследованию, проведенному учеными Университета Джона Хопкинса, такие физические нагрузки, пожалуй, самое важное, что можно сделать для решения этой проблемы. Ведь аэробные нагрузки увеличивают частоту сердечных сокращений, что, в свою очередь, заставляет организм начинать усиленно тратить энергию, для которой он и начинает «жечь» жир и начинает именно с того, что расположен в области живота. Лучшие виды подходящих упражнений – бег, езда на велосипеде, бег трусцой и плавание. При наличии самых простых тренажеров первые из перечисленных нагрузок можно обеспечить и дома. «Добавьте такие тренировки в свой образ жизни, возможно, это самое важное, что вы можете сделать для себя и своего здоровья, – говорится в сообщении университета. – Однако помните, что лучше всего работают умеренные нагрузки. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем составить себе новый план занятий».
Кстати, проконтролировать, правильно ли вы «жжете» жир, можно при помощи простого теста. Во время выполнения упражнений вы должны быть в состоянии относительно комфортно разговаривать. Важна именно умеренная интенсивность, которая проработает все мышцы тела в течение длительного периода времени. Ученые подчеркивают, что обхват талии мужчины не должен превышать 101 см, а женщины – 89 см. Если у вас эти цифры больше, это повод обратиться к врачу и изменить образ жизни.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!