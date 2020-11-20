Назван самый эффективный способ быстро сделать живот плоским

Скопление висцерального жира чревато не только потерей осиной талии, но и развитием эндокринных заболеваний и метаболических нарушений, которые в конечном итоге могут привести к сахарному диабету. Причем ученые напоминают, что количество данного типа жира неизбежно начинает расти с возрастом, потому что уровень глюкозы в крови начинает повышаться, а после еды становится особенно высоким. По этой причине очень важно контролировать, что попадает на вашу тарелку и не злоупотреблять фастфудом.

«После еды наша кровь становится насыщенной глюкозой и жирными кислотами, и этот «токсичный бульон» может способствовать развитию разных нарушений, включая быстрый рост жира на животе, включая жировые клетки, расположенные в глубине», – пояснили эксперты изданию Express.