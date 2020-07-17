Назван простой и весьма эффективный способ избежать появления прыщей летом

«Чем тщательнее мы умываемся в жару, тем лучше. Рекомендуется делать это не только утром и вечером, а после каждого возвращения домой в течение дня. Для этого следует пользоваться средством для умывания с небольшим количеством кислот», — пояснила врач-косметолог. Еще один обязательный шаг бьюти-рутины летом — использование тоника, который удалит остатки ПАВов и косметических средств, вернет коже правильный уровень рН. Кстати, Айрапетова рекомендовала отказаться до холодов от плотных текстур и пользоваться легкими флюидами и эмульсиями для увлажнения и питания кожи, чтобы избежать забивания пор и образования глубоких воспалений. По тем же причинам стоит отложить и тональные основы с полным покрытием, не забывать 1-2 раза в неделю применять деликатные гоммажи.

Фото: depositphotos

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