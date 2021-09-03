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Назван очередной виновник появления преждевременной седины

Седые волосы не всегда возникают только в процессе старения, с данной проблемой могут столкнуться и молодые люди. Помимо возраста такое проявление зависит от многих факторов, в том числе и от стресса. Ричард Спенсер из Массачусетского технологического института, трихолог из Института трихологов Великобритании объяснил, как стресс может влиять на появление седины. Об этом сообщает медицинское издание «Медик Форум».
Назван очередной виновник появления преждевременной седины

«Новые исследования показывают, что нарушения нервной системы, такие как стресс, беспокойство, травмы и т.д., приводят к выработке кортизола. Он-то и может приводить к преждевременному поседению из-за воздействия на стволовые клетки, ответственные за выработку пигмента волос», — рассказывает Спенсер и отметил, что бывали случаи восстановления естественного цвета.

По его словам, все же стресс не считается главной причиной седины, на ее раннее появление в большинстве своем влияет генетика.

Седые волосы могут свидетельствовать о некоторых нарушениях в организме, к ним относятся дефицит витамина B12; нейрофиброматоз; туберозный склероз; заболевания щитовидной железы; витилиго и гнездная алопеция.

Фото: freepik.com

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