Назван очередной виновник появления преждевременной седины

«Новые исследования показывают, что нарушения нервной системы, такие как стресс, беспокойство, травмы и т.д., приводят к выработке кортизола. Он-то и может приводить к преждевременному поседению из-за воздействия на стволовые клетки, ответственные за выработку пигмента волос», — рассказывает Спенсер и отметил, что бывали случаи восстановления естественного цвета.

По его словам, все же стресс не считается главной причиной седины, на ее раннее появление в большинстве своем влияет генетика.

Седые волосы могут свидетельствовать о некоторых нарушениях в организме, к ним относятся дефицит витамина B12; нейрофиброматоз; туберозный склероз; заболевания щитовидной железы; витилиго и гнездная алопеция.