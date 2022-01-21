Назван неожиданный способ разгладить морщины в домашних условиях — утюг тут ни при чем
А летом, по словам Анны Кугук, для ледяных кусочков отлично подойдет арбузный или клубничный сок, поскольку придает коже свежесть и тонус. Через 20 минут после процедуры следует умыться прохладной водой.
Для нормальной кожи эксперт рекомендовала смешать по одной ложке ромашки, шалфея, сушеного шиповника и запарить кипятком. Когда отвар остынет, его тоже надо разлить по формочкам и отправить в морозилку.
Замороженный сок или цедра цитрусовых, иногда с добавлением зеленого чая с мятой или воды будет кстати для жирной кожи. Подсушить ее и избавиться от несовершенств поможет лед из настойки календулы.
Для сухой кожи будет полезен замороженный сок тертого огурца, винограда или киви, немного разбавленный талой водой. В случае использования рекомендуемого овоща для дополнительного эффекта бьюти-нутрициолог советует добавлять измельченное алоэ. Такой лед великолепно питает сухую кожу и избавляет ее от шелушения, пишет «Вечерняя Москва».
Фото: freepik.com