Назван неожиданный способ разгладить морщины в домашних условиях — утюг тут ни при чем

А летом, по словам Анны Кугук, для ледяных кусочков отлично подойдет арбузный или клубничный сок, поскольку придает коже свежесть и тонус. Через 20 минут после процедуры следует умыться прохладной водой.

Для нормальной кожи эксперт рекомендовала смешать по одной ложке ромашки, шалфея, сушеного шиповника и запарить кипятком. Когда отвар остынет, его тоже надо разлить по формочкам и отправить в морозилку.