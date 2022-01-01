Назван мужчина с самым красивым лицом на планете – и это не Брэд Питт

Как рассказывает онлайн-версия журнала Elle, самым красивым человеком в мире назван Паинг Такхон, модель и актер. Он приобрел мировую известность в начале 2021 года и прославился в Сети как «самый горячий монах» — тогда он уже снимался в различных фильмах и телесериалах в родной Мьянме. Сейчас же Паинг находится в тюрьме. Такой неожиданный поворот событий произошел в апреле этого года, когда актера арестовали за публичную поддержку протестующих в социальных сетях. В его родном городе Мьянме с февраля 2021 года были свыше 7000 человек заключены под стражу и более 1000 убиты.

На этой неделе суд вынес приговор о тюремном заключении Паинга Такхона сроком на 3 года за участие в политических протестах в поддержку государственного переворота в Мьянме. И в тот же день его назвали самым красивым человеком планеты по рейтингу издания TC Candler, который публикует beauty-списки с 1990 года.