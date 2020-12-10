Назван главный бьюти-тренд 2020 года, который будет актуален и в 2021-м

Кроме того, каждая пятая женщина была ошеломлена количеством косметики, которое обнаружилось у нее дома и не использовалось, 42% из них захотели сократить свою коллекцию. «Для многих 2020 год стал временем резкого сдвига в отношении к макияжу и собственной внешности, – заявили авторы опроса. – Раньше у женщин были большие коллекции декоративной косметики, которые использовались практически ежедневно, но теперь желание, когда мы большую часть времени вынуждены проводить дома, ухаживать за кожей и следить за тем, чтобы она была в наилучшем состоянии, стало приоритетом, так как это позволяет чувствовать себя увереннее».

Также исследование показало, что 59% женщин ищут не только кремы и сыворотки, но и процедуры, которые принесут не только пользу эпидермису, но и улучшат их психическое состояние, помогут расслабиться. При этом домашний уход у каждой третьей из них стал сложнее и более многоступенчатым, чем 10 лет назад.

Фото: depositphotos

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