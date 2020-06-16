Назван бьюти-тренд, популярность которого возросла в разы после снятия карантина

Врач-косметолог добавила, что желание сделать «лисий взгляд» среди женщин увеличилось в 15 раз после ослабления карантина. Подобный бьюти-тренд зародился благодаря таким знаменитостям, как Кайли и Кендалл Дженнер и Белла Хадид. По словам Салеки, это, пожалуй, одна из немногих процедур, которую женщины хотят сделать после карантина. Эксперт объясняет этот факт тем, что масочный режим полностью не снят, потому востребованной оказалась методика, в которой делается акцент на глаза. «Женщинам нравится эффект fox eyes – это выглядит свежо и очень подходит под те тенденции макияжа, которые сейчас на пике», – пояснила она.

Эта процедура минамально инвазивна и атравматична. Побочных эффектов также минимум, при условии выполнения манипуляции опытным косметологом. След от введения иглы полностью исчезает в течение 3-10 дней, после чего остается только лифтинг-эффект и немного раскосый и более распахнутый взгляд, который сейчас в моде. Результаты сохраняются до 1 года. «В конечном счете популярность «лисьего взгляда» доказывает нам, что пациенты все больше хотят безопасных, доступных и эффективных альтернатив пластической хирургии. Они все чаще выбирают временные изменения, которые будут уважительно относиться к их индивидуальности», – пояснила Салеки.

Фото: Instagram bellahadid

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