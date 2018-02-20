Наташа Королева в красном мини игриво поздравила сына с 16-летием
Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко стал совсем взрослым.
Вчера, 19 февраля, Архип Сергеевич Глушко праздновал День рождения. Его мама, поп-певица Наташа Королева, появилась на мероприятии в игривом красном мини.
«Виновник торжества и его любимые "курочки"!!!», — написала она под семейным снимком.
Подписчики звезды не раз отмечали, что они с сыном выглядят скорее как брат с сестрой, нежели как мама с сыном.
Фото: instagram
Еще по теме
Популярное
Обсуждаемое