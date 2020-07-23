Наталья Рудова сделала «роковой» макияж глаз и поклонники ее не узнали

«Какой образ! Неожиданно», «Вау кто это», «Не узнать», «Такая другая роковая», «Светличная из "бриллиантовой руки"», «Какая секси-красотка! Наталья, образ вам очень идет», «Какая же Вы красивая», «Что за секси тигрица! Очень красиво с хвостом», «У меня аж экран телефона запотел», «Мне как то не привычно, как будто другой человек тоже очень красивый», «"Изюминки" Натальи Рудовой нет, стала как все, обычная красивая девушка», — обсуждают подписчики образ актрисы.

А вы узнали Наталью?