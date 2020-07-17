Наталья Подольская удивила фанатов лысой головой: «Хочу шокирующих перемен»

«Смело!!! Супер», «Мощно», «Перемены, так перемены», «Да не может быть! Это Вы?», «Наташа ты похожа на инопланетяку это супер», «Пятый элемент», «Жанна Агузарова», «Бритни», «Красивый манекен», «Обалденный образ!!!! Вам все идет», «Форма черепа позволяет глаза красивые мне нравится», «Бомба, быстро отрастут», «Красоту ничем не испортишь», «В любом образе красавица», «Очень смело и красиво, правильная форма головы, почему бы и нет! Но это уже не Наталья Подольская, другой человек!!!! Но мне нравится! Главное, чтобы не по болезни менять образ», — комментируют одни.

«Ой, нет. Только не такие перемены», «Наталья, не шутите так», «Не, так не надо», «Не... лучше покрасить волосы», «Нет рыжих волос, сразу нет Подольской. Без волос не узнаешь», «Мельком глянула, подумала Нагиев. Просите, Наташа. Необычный имидж», «Фантомас.... Ужас просто», — критикуют другие.

«Что-то прям очень яйцеобразно», «Страшно стало», «Я надеюсь это грим... такие шикарные волосы грех отстригать», «Это просто грим, я думаю», «Это грим и очень видно», «Да это же ненастоящая лысина, это парик такой», «Конкурс снова», «На какую песню клип будет», — гадают третьи.