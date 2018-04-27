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Наталья Ионова поделилась провокационным кадром в кольчуге на голое тело

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В блоге популярной певицы Глюк’Оzы появился новый горячий снимок.

31-летнюю Наталью Ионову с уверенностью можно назвать одной из самых сексуальных звезд отечественной эстрады. Блондинка с удовольствием демонстрирует идеальную фигуру в откровенных нарядах и с завидной регулярностью делится чувственными фотографиями в своем Instagram. «Лето, ну где же ты?» — задалась вопросом певица под свежим снимком, на котором позирует в купальнике-кольчуге.

Поклонники в комментариях по традиции осыпали Наталью комплиментами и также ответили на риторический вопрос певицы: «Хорошая зима этой весной выдалась», «Лето в Краснодаре», «В Анапе)))», «В LA», «Едет, скоро будет», «Не торопите лето, дайте успеть похудеть», «Судя по фото, до лета рукой подать, а по календарю так аж 34 дня его ждать придется», «Лето будет летом! А вот весна где?????».

Напомним, супруг Глюк’Оzы — бизнесмен Александр Чистяков — некоторое время назад высказал свое мнение по поводу ее откровенных фотосессий: «Я считаю, что обнаженное тело может быть показано деликатно, со смыслом, как элемент искусства, особенно девушкой, у которой другая творческая профессия и она не является моделью. Когда это так, к тому же красиво, то это вполне уместно. Художники же не зря столько написали красивой обнаженки)) Комментарии с диванов интересуют меня только для понимания характера и настроения аудитории, потому что у жены такая профессия. Сами же отрицательные отзывы зачастую просто результат отсутствия интересной жизни у комментатора»

Фото: instagram

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