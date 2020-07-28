Наталья Бочкарева вернулась из Сочи загорелой блондинкой

«Привезла с собой из Сочи мега креативный загар. И это все при том, что на пляже я была всего один раз. Вот, думаю, отойдет, почернеет или будет облазить? Как бы там ни было, а это загар абсолютно счастливого человека, который получил не только огромное удовольствие от проведенных на море выходных, но и порцию воспоминаний, которые появляются каждый раз, когда я вижу себя в зеркале», — похвасталась она.